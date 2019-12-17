РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. Порядка 340 спортсменов и тренеров в Балашихе наградили на торжественной церемонии подведения спортивных итогов 2019 года «Ника», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Во вторник в Ледовом дворце «Арена-Балашиха» состоялась торжественная церемония подведения спортивных итогов 2019 года «Ника». Церемония проводится 14-й год подряд, как самое важное мероприятие в области физической культуры и спорта в округе. В ней приняли участие начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Вера Варнина, председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, олимпийский чемпион по хоккею 1976 года, почетный гражданин Балашихи Юрий Ляпкин, советская и российская легкоатлетка Марина Жирова и другие почетные гости.

«Сегодня (17 декабря – ред.) в рамках церемонии мы наградили 340 лучших спортсменов, тренеров и работников сферы физической культуры и спорта, добившихся высоких результатов в разных видах спорта в 2019 году и прославивших Балашиху. Мы поддерживаем наших спортсменов и гордимся ими», – сказала Варнина.

Она поблагодарила спортсменов и их наставников за победу и вручила статуэтки «Ника» за высокие достижения в спортивной деятельности и дипломы, в том числе почетную грамоту и благодарственные письма главы Балашихи Сергея Юрова трем тренерам спортивной школы олимпийского резерва «Метеор».

Попов в свою очередь поблагодарил спортсменов и их тренеров за их выдающиеся победы и труды, пожелал всем успехов в достижении высоких целей и вручил благодарственные письма совета депутатов Балашихи пяти тренерам спортивной школы «Витязь». Марина Жирова вручила знаки и удостоверения спортивного звания «Мастер спорта России международного класса» 11 спортсменам.

К награждению представляются спортсмены из Балашихи, занявшие призовые места в официальных чемпионатах, первенствах, кубках Московской области, России, Европы и мира. Также на получение премии номинируют тренеров, подготовивших спортсменов.