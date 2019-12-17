РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 дек. Жители населенных пунктов Кутьино и Наумово в Подольске 18 декабря останутся без электричества из-за плановых работ, сообщается на сайте администрации горокруга.

«18 декабря компания «Россети Московский регион» проведет плановые работы в период с 09:00 до 17:00 с отключением электричества в деревнях Кутьино и Наумово в микрорайоне Дубровицкий. В это время установят комплектное распределительное устройство наружной установки (КРН)», – говорится в сообщении.

КРН – это комплектное распределительное устройство наружной установки, предназначенное для приема, секционирования и автоматического включения резервного питания на воздушных линиях передач электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Герц при напряжении 6-10 киловатт. Применение КРН позволяет выделить поврежденный участок линии и восстановить питание неповрежденных линий потребителей, переключая их на питание от другой электросетевой организации.

Плановые отключения необходимы для повышения качества и надежности электроснабжения, приведения в надлежащее состояние линий электропередач, проведения плановых ремонтных работ и модернизации оборудования.

В случае сбоев в электроснабжении в доме, квартире или офисе нужно звонить в «Россети» по телефону: 8(800)700-40-70. Специалисты компании дадут наиболее полную информацию о причине отсутствия электроэнергии и укажут примерное время ее подачи.