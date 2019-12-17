РИАМО - 17 дек. Загруженность столичных дорог во вторник вечером к 18:30 достигла девяти баллов из десяти возможных, перегружены Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо и МКАД, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки образовались практически по всему МКАД. Перегружены проспект Андропова, улица Большая Тульская, Кутузовский проспект, Бородинский мост, Кремлевская набережная, Театральный проезд.

Движение сильно затруднено на Большом Каменном и Новоарбатском мостах, Новом Арбате, Большой Дорогомиловской, Большой Никитской, Красной Пресне и множестве других улиц.

Сложная дорожная ситуация также в районах Сокол, Басманный, Беговой и множестве других.

Дороги станут свободнее только к 22:00.