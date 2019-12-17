РИАМО - 17 дек. На территории подмосковного Талдома появится обелиск, который увековечит не только память участников Великой Отечественной войны, но также тружеников тыла и детей войны, сообщил журналистам глава Талдомского городского округа Владислав Юдин.

«У нас появится большой, крупный обелиск на территории Талдома. Там будет увековечена память не только наших героев, но и тружеников тыла, детей войны. Их имена и памятные надписи будут отмечены на обелиске», – сказал Юдин.

По его словам, именно дети войны очень часто обращались с данной просьбой – увековечить память не только солдат ВОВ, но и всех сопричастных к великой Победе.

В 2020 году в России масштабно отметят 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.