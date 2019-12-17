РИАМО - 17 дек. Дмитровских специалистов по работе с молодежью наградили в доме правительства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

В доме правительства Московской области состоялась научно-практическая конференция, в которой приняли участие руководители и специалисты органов и учреждений по работе с молодежью.

«В торжественной части юбилейной медалью наградили директора комплексного молодежного центра «Сфера» Ирину Луценко и начальника молодежного медиацентра Ольгу Екатериничеву», – говорится в сообщении.

Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная на конференции подвела итоги реализации государственной молодежной политики в Подмосковье в 2019 году и обозначила планы на 2020 год.