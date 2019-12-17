РИАМО - 17 дек. Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев и воспитанники детских домов дали старт акции «Стань Дедом Морозом!», в рамках которой любой желающий может передать новогодние подарки для детей, которые воспитываются в детских домах.

Акция «Стань Дедом Морозом!» проводится министерством образования Московской области.

«Наши детки написали (письмо Деду Морозу - ред.) с разных концов Подмосковья. И мы найдем такого Деда Мороза, который все эти пожелания исполнит. <...> У меня тоже, конечно, есть новогоднее желание, как и у каждого человека. Самое главное, чтобы все были здоровые, чаще улыбались, и все самые смелые желания наши сбывались», - сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья встретился и пообщался с воспитанниками детских домов, а также первым снял с елки несколько конвертов, чтобы исполнить новогодние желания ребят.

Воспитанники областных детских домов уже написали письмо Деду Морозу. Чтобы их поздравить с Новым годом и передать индивидуальный новогодний подарок для ребенка, достаточно зайти на сайт «Усыновление в Московской области» usynovite.mosreg.ru в раздел акции, перейти на сайт детского дома, посмотреть пожелания детей и выбрать ребенка. Если под фото ребенка есть отметка «Дед Мороз найден!», можно выбрать подарок другого ребенка. Все подарки будут ожидать ребят под елкой в новогоднюю ночь.

Передать подарок можно удобным способом, приехав либо в министерство образования Московской области, либо в территориальное управление опеки и попечительства, либо в само детское образовательное учреждение, где воспитывается ребенок, оставшийся без попечения родителей.

Кроме того, в течение всей акции в доме правительства Московской области будет работать площадка, где Дед Мороз и Снегурочка расскажут все об условиях акции, и смогут принять подарки для детей.

Фотографии о получении ребенком подарка будут опубликованы на сайте детского дома в рубрике «Спасибо за подарок» в январе 2020 года.

Всего в Подмосковье 10 образовательных организаций для детей-сирот, в которых воспитывается более 400 детей. Акция продлится до 26 декабря. Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте министерства образования Московской области или по контактному телефону 8(925)011-99-47.