РИАМО - 17 дек. Спортсмен из Дмитровского округа Павел Казаков взял серебряную медаль на XIX Сурдлимпийских играх в Италии, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

XIX Сурдлимпийские зимние игры проходят в городе Вальтеллина-Вакьявенна.

«Спортсмен спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту «Шуколово» Павел Казаков завоевал серебряную медаль в дисциплине скоростной спуск», – отмечается в материале.

Его тренером является Александр Брусов.