РИАМО - 17 дек. Лучшим органом опеки в 2019 году по итогам конкурса стало управление опеки и попечительства по Дмитровскому городскому округу Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В доме правительства Московской области 16 декабря на торжественном мероприятии «Мы вместе» подвели итоги регионального конкурса органов опеки, на котором обнародовали лидеров и самых преданных профессии.

«По итогам конкурса лучшим органом опеки-2019 признано управление опеки и попечительства министерства образования Московской области по Дмитровскому городскому округу», – говорится в сообщении.