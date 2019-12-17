РИАМО - 17 дек. Залогом здорового сна является правильное питание, а вместе они могут улучшить состояние и избежать целого ряда проблем со здоровьем, сообщает Федеральное агентство новостей.

Плохой сон может привести к проблемам с ожирением, повысить риск диабета, а также повлиять на развитие хронических заболеваний. Как отметил звездный врач-диетолог Марият Мухина, перед сном не стоит пить кофе или крепкий чай. Кроме того, лучше не употреблять алкоголь, не есть острую пищу и крестоцветные овощи – они содержат много волокон, долго переваривающихся в организме.

«Если вы будете есть такие продукты вечером, ваше тело все еще будет работать над их перевариванием, когда вы будете стараться заснуть», — пояснила Мухина.

Стоит отказаться и от томатной пасты перед сном – она может вызывать спазмы и изжогу. Блюда с пастой рекомендуется есть не позднее, чем за три часа до сна. Специалист также не советует есть перед сном колбасу и сыр, а также шоколад.

«Кофе – не единственный источник кофеина. Всего три квадратика стандартной плитки шоколада содержат около 23 миллиграмм кофеина – это примерно четверть чашечки вашего американо», – уточнила Мухина.

По словам эксперта, однозначно стоит избегать употребления жирной рыбой вроде семги или сельди на ужин. Более того, не следует употреблять большое количество воды.

Лучшим вариантом для ужина диетолог назвала кефир с зеленью или небольшим количеством фруктов или овощей. Так, на ночь хорошо съесть киви, содержащий антиоксиданты, каротин и витамины C и E, способствующие быстрому засыпанию. Также подойдут содержащие магний и калий бананы, расслабляющие мышцы и вызывающие сонливость.