РИАМО - 17 дек. Третий этап строительства пешеходной зоны в городе Талдом завершат в 2020 году, пешеходная зона будет построена на сэкономленные средства, сообщил журналистам во вторник глава Талдомского городского округа Владислав Юдин.

«Прежде всего, мы хотим завершить в Талдоме пешеходную зону. Очень много наших граждан просили о том, чтобы мы ее все-таки закольцевали с центральной площадью. Мы приняли такое решение и на сэкономленные средства выполним третий этап», - сказал Юдин.

Он добавил, что такая пешеходная зона нужна жителям, потому что многие приезжают на автобусе, либо добираются до объектов здравоохранения пешком.