Как пройдет Всероссийская перепись населения – 2020

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В 2020 году жители России смогут выбрать один из трех способов поучаствовать в ВПН.

1. Заполнить электронную форму онлайн на портале «Госуслуги» с любого мобильного или стационарного устройства.

2. Дождаться переписчика, который придет на дом со специальным оборудованием. Для проведения ВПН государство планирует закупить около 360 тысяч планшетов, при обработке сведений используют технологии Big data.

3. Прийти на один из стационарных переписных участков, которые будут располагаться в центрах «Мои документы», школах и других учреждениях.

В 2018 году электронные технологии уже протестировали при проведении пробной переписи в отдельных населенных пунктах и областях: в Великом Новгороде, районах Иркутской области, Камчатского и Красноярского края и на некоторых других территориях. Однако в таких масштабах, как запланировано в 2020-м, при переписи в нашей стране электронные технологии еще не использовались.

Принять участие в ВНП смогут абсолютно все, в том числе не имеющие собственного жилья или гражданства лица.