Как пройдет Всероссийская перепись населения – 2020

Когда пройдет перепись и опубликуют результаты
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 7 декабря подписал постановление, согласно которому Всероссийская перепись населения (ВПН) состоится в октябре 2020 года – с первого и до последнего дня месяца. Для отдаленных и труднодоступных территорий, куда нелегко попасть в это время года, период переписи установили с 1 апреля по 20 декабря 2020 года.
Предварительные итоги переписи обещают подвести до апреля 2021 года, окончательные – поэтапно до четвертого квартала 2022 года. Официальная публикация итогов состоится также поэтапно до конца четвертого квартала 2023 года.
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Для чего нужна перепись населения
В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ ВПН должна проводиться не реже одного раза в 10 лет. В последний раз в нашей стране проводили перепись в 2010 году – законодательно определенный срок как раз истекает. Кроме того, перепись населения в России должна пройти согласно международным документам: резолюции Экономического и социального совета ООН от 10.06.2015, распоряжению Высшего Евразийского экономического совета от 21.12.2015 № 5, решению Совета глав государств СНГ от 06.09.2016.
Вопреки распространенному мнению о «всевидящем оке» государства, зачастую в документах органов власти различного уровня накапливаются искаженные или неактуальные сведения – мир стремительно меняется, а неповоротливая бюрократическая машина не успевает за ним. Перепись позволит скорректировать данные в базах Пенсионного фонда и МВД, а также поможет чиновникам улучшить планирование региональных бюджетов, выстроить стратегии развития с учетом новых сведений.
Какие будут вопросы
Сведения собирают для анализа состояния общества в целом. Соответственно, вопросы будут касаться: пола и возраста опрашиваемого, его гражданства и национальной принадлежности, владением русским и иностранными языками (а также языками народов России), жилищных условий, трудовой миграции, уровня образования, занятости и источников дохода. Вопрос в отношении финансов не предусматривает раскрытия конкретных сумм и работодателей: предполагается лишь определить, сколько людей живут на зарплату, стипендию, пенсию и другие социальные выплаты.
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Как будет проходить ВПН
В 2020 году жители России смогут выбрать один из трех способов поучаствовать в ВПН.
1. Заполнить электронную форму онлайн на портале «Госуслуги» с любого мобильного или стационарного устройства.
2. Дождаться переписчика, который придет на дом со специальным оборудованием. Для проведения ВПН государство планирует закупить около 360 тысяч планшетов, при обработке сведений используют технологии Big data.
3. Прийти на один из стационарных переписных участков, которые будут располагаться в центрах «Мои документы», школах и других учреждениях.
В 2018 году электронные технологии уже протестировали при проведении пробной переписи в отдельных населенных пунктах и областях: в Великом Новгороде, районах Иркутской области, Камчатского и Красноярского края и на некоторых других территориях. Однако в таких масштабах, как запланировано в 2020-м, при переписи в нашей стране электронные технологии еще не использовались.
Принять участие в ВНП смогут абсолютно все, в том числе не имеющие собственного жилья или гражданства лица.
Кто отвечает и сколько потратят денег
В целом за подготовку мероприятия отвечает Росстат, при этом предоставить необходимые для переписи картографические материалы должен Росреестр, а обеспечить безопасность – МВД России. За перепись военнослужащих, заключенных, находящихся в долгосрочных заграничных командировках граждан будут отвечать соответствующие ведомства: Минобороны, ФСИН, МИД и другие. Работу цифровой инфраструктуры (сбор сведений в электронной форме) проконтролирует Минкомсвязь.
На проведение предстоящей переписи планируют выделить свыше 30 миллиардов рублей из федерального бюджета.
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Как пройдет перепись в Подмосковье
Подмосковные органы власти уже начали готовиться к проведению ВПН на территории региона. Депутаты Мособлдумы утвердили законопроект о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями по подготовке и проведению ВПН.
В соответствии с документом на местное самоуправление возложат обязанности по обеспечению соответствующих определенным требованиям помещений для переписи. Помещения должны охраняться, быть оборудованными мебелью и средствами связи, пригодными для обучения и работы сотрудников и волонтеров. Также подмосковные муниципальные образования должны будут предоставить охраняемые помещения для хранения документов, необходимый транспорт и средства связи.
Финансирование предусмотрено из бюджета Московской области в форме субвенций бюджетам муниципальных образований Подмосковья, которые предоставляются за счет субвенций из федерального бюджета.
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