РИАМО - 17 дек. Всероссийские гонки на малых катерах пройдут в Талдомском городском округе в 2020 году накануне Дня поселка Запрудня, состязания пройдут в течение двух дней, сообщил журналистам глава Талдомского городского округа Владислав Юдин.

«В 2020 году, накануне Дня поселка Запрудня, мы начнем эти мероприятия. Состязания будут проходить два дня, и уже в день праздника мы подведем итоги, люди увидят лучших из лучших», – сказал Юдин.

По его словам, подобные мероприятия впервые проводились в поселке Запрудня в 2019 году, после чего поступило предложение провести всероссийские гонки и в 2020 году.

Юдин также добавил, что Талдомский городской округ активно проводит работу с молодежью и уже ведется обсуждение по проведению мероприятия в формате open air – площадка в деревне Юркино позволяет собрать более 300 тысяч человек.