РИАМО – 17 дек. Количество активных пользователей личного кабинета мобильного оператора связи Tele2 в Московском регионе превысило 77% с января по октябрь 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы оператора.

Компания подвела итоги работы приложения «Мой Tele2», которое позволяет абонентам со своего смартфона управлять услугами и контролировать расходы.

«Московский регион сохраняет лидерство по доле пользователей приложения «Мой Tele2». Здесь в личный кабинет заходят более 77% человек от общего числа абонентов в Москве и Подмосковье. При этом за отчетный период число московских клиентов, постоянно пользующихся услугой, увеличилось на 10% год к году», – говорится в сообщении.

В личном кабинете можно воспользоваться акциями в рамках программы лояльности «Больше». Она позволяет клиентам получать скидки и кешбэк от партнеров оператора.

К примеру, сегодня актуальным предложением стали особые привилегии для абонентов на катке «Восход» в Парке Горького. На протяжении всего зимнего сезона клиенты смогут купить билеты на любой сеанс катания со скидкой 20%.

Еще одной специальной акцией в программе стала возможность получить новогодний сюрприз от оператора. В преддверии праздников клиенты могут выбрать подарок в одной из категорий: «Развлечения», «Путешествия» или «Сюрприз».

«Наша аудитория становится все более «цифровой», и абоненты все чаще используют онлайн-сервисы для решения прикладных задач. Мы сделали «Мой Tele2» максимально функциональным, удобным и безопасным для клиента», – подчеркнула директор по клиентскому сервису макрорегиона «Москва» Tele2 Ирина Буцких.