РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. В подмосковном Красногорске стартовало голосование за номинантов первой городской премии «Молодой Красногорск», жителям до 25 декабря предлагают выбрать лучшую организацию, работающую с молодежью, говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.

«Впервые в Красногорске 26 декабря во Дворце культуры «Подмосковье» состоится церемония награждения I городской премии в области культуры, индустрии развлечений, досуга и отдыха, социального и профессионального развития молодежи «Молодой Красногорск - 2019». Голосование закончится 25 декабря 2019 года», – говорится в сообщении.

Главной целью проведения премии является развитие индустрии развлечений и досуга, создание комфортной среды для активного отдыха, саморазвития и реализации молодежи, пропаганды активной деятельности и вовлечение молодого поколения в социально-экономическую жизнь округа.

«В число номинантов вошли культурные и молодежные центры, общественные, спортивные и некоммерческие организации, учреждения культуры, торгово-развлекательные комплексы, творческие коллективы и сообщества, организации и отдельные граждане с активной жизненной позицией, федеральные и региональные печатные издания, интернет-СМИ, предприятия малого и среднего бизнеса, молодые предприниматели, специалисты и ученые Красногорска», – добавляется в материале.

Проголосовать можно на сайте премии.