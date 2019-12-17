РИАМО - 17 дек. Талдомский городской округ в 2019 году посетили более 125 тысяч туристов, пять лет назад количество туристов составляло 30 тысяч человек, сообщил журналистам во вторник глава Талдомского городского округа Владислав Юдин.

«Мы наблюдаем сумасшедшую динамику и измеряем уже десятками тысяч. Я уже повторял о том, что пять лет назад эта цифра составляла 30 тысяч человек, а сейчас уже более 125 тысяч человек посетило наш округ», - сказал Юдин.

Он добавил, что развитие туризма является одной из важнейших составляющих стратегии развития округа, а также приносит большой доход.

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