РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. В Красногорске задержали жителя городского округа Истра по подозрению в краже колес стоимостью более 270 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что около одного из домов на улице Нагорной неизвестные похитили с иномарки 4 колеса. Сумма ущерба составила 276 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Ильинского отдела полиции по подозрению в совершении данного преступления установили и задержали 39-летнего жителя городского округа Истра. В отношении подозреваемого следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в материале.