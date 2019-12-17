РИАМО – 17 дек. Отремонтированный и обновленный кабинет флюорографии с новым оборудованием начнет работу в городской поликлинике №1 Реутова 20 декабря, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Был проведен тотальный ремонт кабинета для размещения флюорографа, на сегодняшний день цифровой аппарат устанавливается. Помимо нового флюорографа, в отделении лучевой диагностики городской поликлиники №1 поступили маммограф и рентген. Медучреждение получило новое оборудование в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья 2019-2024», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, помимо новых аппаратов в отделении сделали капитальный ремонт, кроме того, стены, двери и потолки сделали просвинцованными, чтобы излучение от аппаратов не доходило до пациентов.

«Ранее рентген-кабинет находился на втором этаже поликлиники, пациентам с переломами не совсем было удобно подниматься на процедуры этажом выше. Для их удобства и комфорта, кабинет был перенесен на первый этаж», – приводятся в сообщении слова главврача городской поликлиники №1 Геннадия Коконина.

По сведениям агентства, по просьбам жителей Реутова запланировано строительство пристройки к городской поликлинике №1. В современном четырехэтажном здании будет создан дневной стационар с неврологическим, онкологическим, диагностическим и эндоскопическим отделениями, кабинетами терапевтов, а также кабинетами офтальмолога, маммолога, пульмонолога, гастроэнтеролога и эндокринолога. Строительство планируется завершить в 2022 году.