РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 дек. Глава Люберец Владимир Ружицкий наградил 46 лауреатов премии «Наше Подмосковье» из городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник в здании администрации Люберец прошло награждение лауреатов премии «Наше Подмосковье» из городского округа.

«Главное в любом городе – люди. Вы решаете самые разные задачи, помогаете Люберцам. То, чего мы с вами достигли – лидирующие позиции на премии «Наше Подмосковье» – это результат большой работы. Сегодня мы собрались здесь, чтобы сказать вам спасибо», – сказал Ружицкий.

Он вручил дипломы и подарки 46 лауреатам премии «Наше Подмосковье». Глава поздравил каждого лауреата и пожелал ему успехов.