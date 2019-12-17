РИАМО - 17 дек. Почти 90 детей из Реутова пригласили на губернаторскую елку в Дом правительства Московской области в преддверии Нового года, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Мероприятие состоится 18 декабря в Доме правительства Московской области. На елку приедут дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также ребята, добившиеся успехов в учебе, спорте и творчестве в уходящем 2019 году», – отмечается в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, в общей сложности елку губернатора Андрея Воробьева посетят 1,5 тысячи детей из разных муниципалитетов Подмосковья. Для приглашенных подготовили новогоднюю музыкальную сказку «Морозко» от Московского областного театра юного зрителя, а перед спектаклем ребят ждет уникальная интерактивная программа.

В конце праздника детям подарят сладкие подарки от губернатора региона. Начало мероприятия в 11:00.