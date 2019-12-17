РИАМО - 17 дек. Семь тысяч детей получили бесплатные билеты на новогодние елки главы Реутова, говорится в сообщении пресс-служба главы муниципалитета.

«Бесплатные билеты получили дети в возрасте от 3 до 12 лет из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, чьи родители работают в бюджетных учреждениях города», – говорится в сообщении.



Городские елки главы Реутова пройдут 21 и 22 декабря в деловом комплексе «Мир» и 24 декабря и 7 января 2020 года в молодежном культурно-досуговом центре.

«Мы традиционно предоставляем детям бесплатные билеты на городские новогодние елки. В этом году семь тысяч юных реутовчан увидят новогодние представления, а также получат сладкие подарки», – сказал глава городского округа Станислав Каторов.