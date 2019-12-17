РИАМО - 17 дек. Согласно индексу качества городской среды, приведенному министерством строительства России, Талдом занял первое место среди городов Московской области с населением менее 25 тысяч человек и третье место по всей стране, сообщил журналистам во вторник глава Талдомского городского округа Владислав Юдин.

«Талдом, согласно индексу качества городской среды, который проводил Минстрой России, занял первое место в Московской области среди городов с населением до 25 тысяч человек, а также третье место из почти 500 малых городов России с населением до 25 тысяч человек. Это тоже очень хороший прорыв, который мы достигли за короткий период времени», - сказал Юдин.

По его словам, в улучшении городской среды округ не остановился на крупных городах, а дошел до самых удаленных территорий, таких, как Кошелево.