РИАМО - 17 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность обеспечения безопасности в новогодние праздники и поручил уделить этому особое внимание, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

На совещании с руководителями правоохранительных органов региона губернатор отметил, что традиционно в Подмосковье пройдет много новогодних массовых мероприятий.

«Это завершающее совещание в 2019 году, и большая часть его будет посвящена мерам безопасности, которые мы обязаны обеспечить в период новогодних каникул, праздников. Особая ответственность – на правоохранительном блоке: большое количество людей отдыхает, проводит время в Подмосковье – и гости, и жители нашего региона. Каждый муниципалитет должен уделить максимальное внимание безопасности», – сказал Воробьев.

Он добавил, что принципиально важное значение имеет все, что связано с обращением с пиротехникой и мерами предосторожности.

Ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, в праздничных мероприятиях в регионе примут участие порядка 1,5 миллионов человек.