РИАМО - 17 дек. В 2020 году абитуриентам медицинских вузов в Московской области выдадут более 1 тысячи направлений на целевое обучение по программам специалитета и ординатуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Программы целевого обучения позволяют в перспективе обеспечить медицинскими кадрами наши медорганизации. Студенты, которые отправляются на обучение по целевым направлениям, через некоторое время вернутся работать в наши медицинские организации», - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева.

По ее словам, только в текущем году по целевым направлениям в вузы поступили 650 ребят.

Подмосковье сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России. По целевым направлениям студенты попадут в первый МГМУ имени И.М. Сеченова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, МГМСУ имени А.И. Евдокимова, МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, Рязанский и Тверской медицинские университеты и другие известные учебные заведения.