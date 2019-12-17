РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. Заработную плату вернули работникам коммерческого предприятия, расположенного в Балашихе после вмешательства Главного следственного управления СК РФ по Московской области, задолженность перед сотрудниками открытого акционерного общества превысила 17 миллионов рублей, говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Подмосковью.

В ходе личного приема к исполняющему обязанности руководителя ведомства Сергею Данилову обратилась инициативная группа работников ОАО, обеспокоенных долгой задержкой зарплаты. По данному факту следственным отделом по Балашихе ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по статье 145.1 части 2 в отношении гендиректора организации, обвиняемого в полной невыплате заработной платы. После приема Данилов дал подчиненным сотрудникам ряд указаний по данному уголовному делу, в том числе о производстве конкретных следственных и процессуальных действий.

«Благодаря грамотно спланированному комплексу следственных действий и принципиальной позиции следователя, в тот же день руководством предприятия принято решение о немедленном возмещении в полном объеме ущерба, причиненного инициативной группе сотрудников в сумме более 1 миллиона рублей. Спустя несколько дней задолженность по заработной плате погашена перед другими работниками на сумму более 16 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Следствием предпринимаются дальнейшие активные меры к возмещению задолженности по заработной плате перед остальными работниками общества.

Ликвидация задолженности по заработной плате и защита трудовых и социальных прав является одной из приоритетных задач деятельности следственных органов СК России. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства ГСУ СК РФ по Московской области.