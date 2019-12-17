РИАМО - 17 дек. Реализация машин марки Lada в Европе уменьшилась на 7,3% за 11 месяцев 2019 года, сообщает Газета.ru.

«Продажи российской марки на европейском рынке уменьшились до 4,52 тысячи машин, снизившись на 7,3%», – говорится в материале.

За 11 месяцев с начала 2019 года в Европейском союзе количество продаж новых машин сократилось на 0,3% и составило 14,12 миллиона авто.

Больше всего продаж зафиксировано в Германии, где их уровень вырос на 3,9%.