РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 17 дек. В подмосковном Домодедове увеличилось количество мест, где можно купить новогоднюю елку, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«В преддверии новогодних праздников информируем вас о елочных базарах, которые будут функционировать на территории Домодедова. Мест, где можно найти пышную, зеленую красавицу, стало еще больше», – говорится в сообщении.

Ранее были опубликованы адреса 12 елочных базаров.

Они расположены по адресам: Каширское шоссе, строение 3А у ТРК «Торговый квартал», дом №8 у ТЦ «Каширка-8», улица Корнеева, дом №8 у ТЦ «Престиж».

Также елку можно купить в микрорайоне Востряково на улице Заборье, дом №130, у гипермаркета «Леруа Мерлен», в микрорайоне Западный на улице Племхозский проезд, строение 1, у ТЦ «Западный» и на улице Рабочая, дом №59, а также в микрорайоне Авиационный по адресам: проспект Академика Туполева, дом №9 и улица Чкалова, дом №1.

Кроме того, купить елку можно будет у ТЦ «Фокус» по адресу: улица Гагарина, дом №37; на территории торгово-ярмарочного комплекса на улице Корнеева, дом №6А, на улице Курыжова, дом №35 и на Каширском шоссе, дом №70.

К вышеупомянутым елочным базарам добавились торговые точки в парке «Елочки»; на улице Кирова, дом 1А; улице 25 лет Октября, дом №10 и на улице Лунная, дом №11 и дом №25, строение 1.

На данный момент в Домодедове новогоднее дерево можно будет купить в 17 местах. Елочные базары начнут свою работу 20 декабря.

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