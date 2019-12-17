РИАМО - 17 дек. Законопроект «О театральной деятельности в Московской области» должен быть дополнен статьей о кадровом обеспечении, сообщила во вторник на общественных слушаниях в Мособлдуме председатель Межрегиональной общественной организации Российского профсоюза работников культуры Татьяна Барсукова.

«Мы настаиваем на целесообразности включения в проект закона статьи, посвященной кадровому обеспечению деятельности наших театров. Театры – это не только здания, сцена. В первую очередь, это люди, те, кто создают спектакли, актеры», – сказала Барсукова.

Она отметила необходимость включения нескольких основополагающих моментов. В частности, прописать, что отношения работника и театра регулируются трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.

«Замещение должностей должно производится на основе трудового договора, контакта. Театр обязан осуществлять социальные и медицинские виды обязательного страхования работников. Также он обеспечивает условия для трудовой деятельности и своевременно выплачивает заработную плату», – уточнила Барсукова.