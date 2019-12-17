РИАМО - 17 дек. В Красногорске 18 декабря состоится конференция «Туризм как экономика впечатлений», она пройдет в отеле «Аквариум», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«На смену экономике товаров и услуг приходит экономика впечатлений, при которой продвижение продукта происходит с помощью эмоций, возникающих во взаимодействии с ним. В туристической отрасли впечатления все больше становятся самостоятельным продуктом, предлагаемым клиентам», — отмечается в сообщении.

В программе конференции заявлены выступления министров правительства Московской области, представителей школы бизнеса «Сколково» и специалистов в сфере туризма.

Конференция начнется в 11:00 по адресу: Красногорск, улица Международная, дом 20, МВК «Крокус Сити», отель «Аквариум».

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.