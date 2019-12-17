РИАМО – 17 дек. Роскачество разработало рекомендации по выбору коньков для зимнего катания, сообщает Федеральное агентство новостей.

Коньки можно разделить на четыре вида: фигурные, хоккейные, конькобежные и любительские. Первые три вида – варианты для профессиональных спортсменов. Любительские же отлично подходят для того, что провести на льду пару часов.

«В магазинах предлагают многочисленные варианты коньков, внешне имитирующие фигурные. Они имеют аналогичную форму – ботинок всегда с каблуком, на шнуровке. У поверхности язычка обычно есть петли или крючки, позволяющие фиксировать верхнюю часть стопы. Лезвие крепится на сам ботинок в нижней его части», — говорится в сообщении.

Эксперты не рекомендуют покупать для любительских катаний коньки с жесткими ботинками, как у спортсменов. Кроме того, нужно обращать внимание на то, чтобы внутренний материал был нескользящим.

Специалисты отметили, что нога должна хорошо фиксироваться, поэтому не стоит покупать ботинки на размер больше с расчетом на шерстяной носок.