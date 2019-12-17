РИАМО - 17 дек. Загруженность дорог Москвы во вторник вечером после 16:30 достигла восьми баллов из десяти возможных, перегружены Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо и МКАД, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки образовались на северо-западе и юго-востоке МКАД. Перегружены проспект Андропова, улица Большая Тульская, Кутузовский проспект, Бородинский мост, Кремлевская набережная.

Движение затруднено на Большом Каменном и Новоарбатском мостах, Новом Арбате, Большой Дорогомиловской, Большой Никитской, Красной Пресне и множестве других улиц.

К 19:00 прогнозируются пробки в девять баллов. Дороги станут свободнее только к 22:00.