РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 дек. Трехстороннее соглашение по трудовым отношениям планируют подписать в подмосковных Люберцах в День труда в 2020 году, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Во вторник в здании администрации прошло заседание трехсторонней комиссии по трудовым отношениям. В ней принял участие Ружицкий, сотрудники администрации, координационного совета организаций профсоюзов городского округа Люберцы и «Союза промышленников и предпринимателей Люберецкого района».

«Мы традиционно встречаемся, подписываем трехсторонние соглашения, потому что все в жизни меняется. Но работодатели на территории горокруга сохраняются. На защите отношений между работодателем и работником всегда стоял профсоюз. <...> Проект трехстороннего соглашения находится в надлежащем качестве, все замечания и предложения учтены. Подписание запланировано на празднике Труда в 2020 году», – сказал Ружицкий.

На заседании также отчиталась заместитель председателя объединения профсоюзов Подмосковья Ольга Агаркова. Она сообщила, что данной организации исполнилось 90 лет, как и Московской области.

«В 2002 году минимальная зарплата составляла 1,5 тысячи рублей, а сейчас – 15 тысяч рублей. У нас выросла средняя заработная плата на 36% за последние 5 лет. Это результаты нашего социального партнерства», – подчеркнула Агаркова.

Она вручила Ружицкому почетный нагрудный знак независимого объединения профсоюзов Московской области за плодотворное сотрудничество. Также почетными письмами и благодарностями наградили выдающихся членов профсоюзов различных организаций муниципалитета.