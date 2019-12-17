РИАМО - 17 дек. На территории музея Салтыкова-Щедрина 27 января пройдет встреча Союза писателей России, там же будет учреждена новая литературная премия, сообщил журналистам во вторник глава городского округа Талдом Владислав Юдин.

«27 числа на территории современного музея Салтыкова-Щедрина, который мы построили в этом году, пройдет большая встреча Союза писателей России. Там, где, фактически, будет учреждена новая премия. Я не знаю какой будет наш окончательный подход к этой премии, потому что основной премией, конечно, является государственная и мы ее таким образом дополняем. Мы считаем, что муниципальная премия будет тоже хорошо выглядеть на фоне великих писателей, которые имеют отношение к творчеству Салтыкова-Щедрина», - сказал Юдин.

По его словам, количество посетителей туристического потока увеличилось благодаря постройке такого современного музея - сейчас посетители музея измеряются тысячами.