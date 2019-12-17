РИАМО - 17 дек. Предновогодний фестиваль «Трикотажка Fest» откроется в Сергиевом Посаде 21 декабря, мероприятия начнутся в 16:00 на улице Карла Маркса, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Мероприятия проводят сообщество предпринимателей улицы Карла Маркса вместе со знаковыми туристическими проектами Сергиево-Посадского городского округа, а также при поддержке администрации муниципалитета.

«С 16:00 на улице Карла Маркса новогодние угощения, праздничные мастер-классы, анимация, тематические фотозоны. Новый год можно будет отпраздновать сразу в нескольких эпохах - дореволюционной, советской и современной», - отмечается в материале.

Мероприятия начнутся с парада Дедов Морозов.

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