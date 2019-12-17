РИАМО - 17 дек. В Московском регионе объявили предупреждение о погодной опасности из-за порывистого ветра до 18 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за сильного ветра действует в Москве и Московской области с 09:00 18 декабря до 09:00 20 декабря.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили в Тверской, Тамбовской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Курской, Костромской, Воронежской, Владимирской, Белгородской, Брянской областях.