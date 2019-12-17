РИАМО - 17 дек. Исследователи Университета Глазго выяснили, что грипп и простуда противостоят друг другу, не давая проявиться болезни иного вида, сообщает Газета.ru.

Ученые изучили 44,2 тысячи случаев этих заболеваний за девять лет. Потом на результатах проверки заболевших, а именно на генетических материалах 11 групп вирусов, составили макет взаимодействия различных видов вирусов.

«Исследование показало, что грипп и риновирус, вызывающий простуду не могут действовать в одном организме одновременно, то есть, если человек заболел гриппом, то уже не простудится», – говорится в сообщении.

Болезни одного вида оказывают влияние на заражение организма иными вирусами, но эту систему, по которой осуществляется взаимодействие болезней, еще не изучили.