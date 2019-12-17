РИАМО - 17 дек. В преддверии Нового года в столице особенно много машин, ситуацию на дорогах в вечернее время осложнит мокрый снег, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Ситуацию осложняет мокрый снег, который, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы не прекратится», - говорится в посте.

В Москве плотное движение наблюдается с утра. К вечеру пробки увеличатся из-за погодных условий.

ЦОДД рекомендует водителям планировать время поездок, а в часы пик перемещаться на общественном транспорте.