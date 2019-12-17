РИАМО - 17 дек. В Москве на улице Удальцова совершена кража, неизвестный проник в магазин импортных ножей и обокрал его, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратился сотрудник магазина. Преступление было совершено по адресу: Москва, улица Удальцова, дом 30.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 13 декабря в период с 18:45 до 19:45 по указанному адресу неизвестный, путем отжатия оконной рамы на 1-м этаже, проник в помещение ООО (торговля импортными ножевыми изделиями), где, взломав сейф, совершил кражу», - говорится в сообщении.

Было похищено 7 миллионов 718 тысяч рублей, принадлежащих соучредителю магазина.

Преступнику удалось скрыться. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».