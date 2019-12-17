РИАМО – 17 дек. Российских журналистов пригласили в Киев, Кремль надеется, что за этим последует изменение отношения к представителям российских СМИ в Украине, сообщает Федеральное агентство новостей.

Приглашение сделал президент Украины Владимир Зеленский в рамках «нормандского саммита».

«Действительно, мы фиксировали слова президента (Украины – ред.), сказанные на пресс-конференции, и были бы рады, если бы после этих слов были бы, скажем так, внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов», — прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что представители российских СМИ сейчас не имеют возможности на постоянной основе работать на территории Украины. Также, по его словам, все желающие украинские СМИ свободно работают в России.