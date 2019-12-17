РИАМО - 17 дек. В счет погашения ущерба, нанесенного экс-министром финансов Подмосковья Алексеем Кузнецовым, будет взыскано его имущество, в том числе «золотая» семикомнатная квартира на Остоженке, площадь которой составляет 306 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Ранее Басманный суд Москвы признал Кузнецова виновным в мошенничестве, легализации полученных преступным путем денежных средств, а также в растрате. Общая сумма ущерба составила более 14 миллиардов рублей.

«Одновременно с этим суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, к числу которых относятся муниципальные организации, открытое акционерное общество «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) и правительство Московской области, на сумму, превышающую 14,6 миллиарда рублей», - отмечается в сообщении.

По итогам разбирательства с Кузнецова взыщут две квартиры — семикомнатную на Остоженке и однокомнатную на Рублевском шоссе площадью 31 квадратный метр. Также в счет погашения ущерба пойдут в земельные участки в районе населенного пункта Палицы.