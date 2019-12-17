РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 дек. Жители Красногорска смогут принять участие в традиционном купании на Крещение в четырех прорубях, сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Александр Жидков.

Заседание антитеррористической комиссии состоялось в администрации муниципалитета во вторник. Вела его глава городского округа Эльмира Хаймурзина. На заседании обсудили антитеррористическую защищенность во время массовых мероприятий, посвященных Новому году, Рождеству и Крещению.

Праздничные мероприятия в ночь с 18 на 19 января и 19 января на территории городского округа Красногорск будут проводиться в 4 местах: Красногорская городская плотина, пруд Елизаветинского храма, берег Москвы-реки в районе храма в селе Ильинское, берег Москвы-реки в районе храма Дмитрия Солунского в селе Дмитровское», – сообщил Жидков.

Он отметил, что ожидается участие порядка 8 тысяч горожан.