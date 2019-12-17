РИАМО - 17 дек. В городском округе Краснознаменск в аренду сдали участок земли, по итогам аукциона начальная цена была превышена в 9 раз, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«В ходе конкурентной борьбы итоговый размер годовой арендной платы за пользование участком превысил начальную цену в 9 раз! Ежегодное поступление от аренды земельного участка в бюджет Краснознаменска составит более 1,2 миллиона рублей, что весьма важно для социально-экономического развития городского округа», — говорится в сообщении.

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