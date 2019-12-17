Один из самых популярных сериалов в 2019 году – «Семейный брак» – про пару, которая ходит на сеансы к психотерапевту и обсуждает неудобные вопросы. В Москве же до сих пор иметь личного психолога не принято, но в последнее время жители мегаполиса все чаще стали писать о своих психологических проблемах в соцсетях. Так, несколько лет назад в Facebook прошел флешмоб #faceofdepression, в котором горожане не стеснялись признаваться в депрессии. Врач-психиатр и психотерапевт Павел Бесчастнов в интервью обозревателю РИАМО рассказал, почему наших бабушек нужно отправить к психотерапевту.

- Павел, вы выступали научным редактором лучшей естественно-научной книги 2017 года «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города». Расскажите, с какими проблемами сталкивается типичный житель мегаполиса?

- Я – врач-психиатр, долгое время работал в государственной медицине, но сейчас занимаюсь частной практикой, на стыке медицинской и психологической помощи – работаю с тревожными расстройствами, депрессиями и пр. Авторы книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города» Антон Зайниев и Дарья Варламова консультировались со мной по вопросам классификации болезней.

Дело в том, что в течение жизни каждый третий у нас переживает аффективное расстройство – депрессивный или тревожный эпизод. Это как грипп – не делает жизнь невозможной, просто делает ее хуже. Такие люди не представляют угрозы для себя и других и могут улучшить свою жизнь.

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из личного архива Павла Бесчастнова

- Многие до сих пор путают понятие психиатра и психолога. А кто такой психотерапевт, вообще мало кто понимает.

- Разделяются понятия психолог и психиатр. Психиатр – это врач, который может выписывать таблетки, психолог лишь консультирует, он работает с разными жизненными проблемами – семейными кризисами, отношениями, поисками себя. Психиатр занимается психопатологиями, где предполагается, что будут какие-то таблетки и конкретное лечение, но может обойдись и без этого. По сути, это та же психотерапия.

Грань тонкая, где заканчивается компетенция психолога и начинается работа психиатра. Как правило, они идут внахлест.

И психологи, и психиатры зачастую работают с городскими невротиками – социофобами, тревожными расстройствами, умеренными депрессиями и пр.

Эти люди – не сумасшедшие в полном смысле слова, с этими расстройствами они живут. Это и болезнью-то не всегда является, но плотно примыкает к тому, где заканчивается хандра и плохое настроение и начинается депрессия.

До сих пор в профессиональных сообществах идут терминологические споры о психотерапии. До недавнего времени это была область чисто медицинская: психологи не должны были оказывать такую помощь. Это была позиция Минздрава. Что, на мой взгляд, не совсем честно и справедливо, так как во всем мире и те, и другие занимаются психологическим консультированием: психолог может быть психотерапевтом, и психиатр тоже. Так как медицина – более организованная структура, со своим министром и прописанными правилами, они быстрее застолбили эту деятельность и ввели специальность «психотерапевт» в рамках сертификационных специализаций.

- Правда ли, что у нас психиатры чаще выписывают таблетки, чем на Западе?

- Я много консультирую по скайпу клиентов со всего мира и наслышан, как у них это устроено. Таблетки там выписывают примерно с такой же частотой, как у нас.

Там принято ходить к психологу, это часть обыденного жизненного сервиса, как к парикмахеру сходить. У нас другое к этому отношение.

На Западе вся медицина дороже – в США визит к психологу стоит от 50 до 100 долларов, к психиатру – от 150 долларов и выше. Тяжелой артиллерии вам никто не выпишет, а от легких лекарств, даже с перечнем жутких противопоказаний, вреда здоровью не будет. Страшные тексты в инструкциях, такие как мгновенная смерть, нужны фармацевтическим компаниям, чтобы в случае чего их юристы смогли избежать исков.

Конечно, если вы придете к психиатру, то сразу вам таблетки никто не выпишет. Сначала с вами поговорят. Таблетки – это не панацея, не универсальный способ, это лишь попытка выровнять эмоциональное состояние.

Но если ко мне придут с вопросом, разводиться ли мне, или как найти хорошего партнера, то таблетки здесь не при чем.

Опять же, если вас парень бросил, или бабушка умерла, то все будут переживать это по-разному, и кому-то придется выписать таблетки, а с кем-то достаточно просто поговорить.

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- Многие психотерапевты предлагают пациентам возвращаться к ситуации. Например, было у тебя нервное потрясение, а ты живешь и не знаешь, влияет ли это на твою жизнь…

- Тяжелое потрясение было, дальше ты живешь нормально, зачем возвращаться к ситуации? Я не сторонник таких копаний. И, тем более, считаю, что история с детскими психотравмами очень преувеличена.

Взрослый человек сам способен оценить, устраивает ли его качество своей жизни, и сказать специалисту, волнует ли его что-то из прошлого.

В большинстве случаев психотерапевту сразу понятно, нужно ли копаться в прошлом, или человек просто загрустил, потому что зима за окном.

Но, конечно, хороших специалистов не так много, поэтому и начинаются копания. Как в анекдоте, «Психотравмы есть? – Нет! – А если найду?»

- Как вы относитесь к психологам из Инстаграма, которые раздают советы?

- Ничего плохого в этом не вижу. Можно это читать, как гороскоп, но это не значит, что ты пойдешь действовать, как советует инста-психолог. Любой здравомыслящий человек к советам житейской мудрости молодой привлекательной девушки вряд ли прислушается. А если и последует рекомендациям, то не факт, что они помогут. Хорошего специалиста у нас найти очень сложно. Это как со стоматологом и парикмахером, которого находишь один раз и не хочешь никогда менять.

- У москвичей правда больше психологических проблем, чем у провинциалов?

- На мой взгляд, это типовое заблуждение, что раньше люди были проще, в деревне проблем нет, а в мегаполисе – все одиноки. Сюда же: большие города – большие проблемы. На самом деле, все с точностью наоборот. Где-нибудь в деревнях у людей душевных проблем больше, чем у москвичей, просто доступа к помощи у них нет. В деревнях не болеют меньше, просто они не лечатся и не всегда понимают, что стабильно плохое настроение можно лечить.

С теми душевными болячками, с которыми в Москве идут к врачу, в деревне никто заморачиваться не будет.

Расспрашивая друзей и знакомых, я понял, что наши родители – такие же, как мы, а вот бабушки и дедушки были странные. Не потому, что они пожилые, а потому, что гораздо более диковаты – кто-то закрыт, кто-то тревожен и пр. Возможно, это потому, что раньше преддепрессивное состояние расстройством не считалось, но это не значит, что проблемы не было.

До 90-х годов все препараты были тяжелыми и применялись лишь к сумасшедшим людям. В 90-е началась фармакологическая революция, когда появилось много препаратов для умеренных состояний.

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сайт мэра Москвы

- В последнее время москвичи стали чаще ходить к психиатрам?

- За 20 лет, что я в профессии, ситуация изменилось. Когда в конце 90-х я начинал, то люди обращались к психотерапевту только в запущенных случаях. Сейчас стала заметна общая терпимость и психологизация населения. Женщины чаще ходят к психологу, потому что больше интересуются отношениями.

Чем моложе люди, тем чаще они ходят к психологу. В среде миллениалов стало нормально в компании обсуждать, как ты сходил на психотерапию. Никто от тебя не отсядет, не фыркнет – скорее, будет живой интерес