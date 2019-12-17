РИАМО - 17 дек. В столичном транспорте меняют валидаторы старого образца на новые, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы «Мосгортранса».

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что в некоторых автобусах исчезли валидаторы.

«Мы увеличиваем число валидаторов, принимающих оплату банковскими картами и смартфонами с функцией бесконтактных платежей – обновляем программное обеспечение на новых устройствах, заменяем валидаторы старого образца. Сейчас на некоторых (это менее 5% от общего числа) автобусах валидатор может временно отсутствовать у одной из дверей – это значит, что оборудование на обслуживании», - сказал собеседник агентства.

В ближайшее время, в начале следующего года, считывающие устройства снова будут у всех дверей.