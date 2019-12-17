РИАМО - 17 дек. Загруженность дорог Москвы во вторник достигла семи баллов из десяти возможных, перегружены Третье транспортное кольцо, Бульварное и Садовое кольца, а также улицы в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки образовались на северо-западе и юго-востоке МКАД. Сильно перегружены Садовое кольцо и ТТК.

Движение затруднено на Большом Каменном и Новоарбатском мостах, Новом Арбате, Большой Дорогомиловской, Большой Никитской, Красной Пресне. Также заторы наблюдаются на проспекте, Кремлевской, Софийской и Москворецкой набережных, а также на других улицах центра столицы.

К 18:00 прогнозируются пробки в восемь баллов, а к 19:00 — девять баллов.