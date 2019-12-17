РИАМО - 17 дек. Заключен контракт на строительство обхода села Кривандино в городском округе Шатура, дорогу планируют построить до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области проведена закупка, по результатам которой государственным казенным учреждением Московской области «Дирекция дорожного строительства» заключен контракт на строительство обхода села Кривандино в городском округе Шатура», - сообщила председатель комитета по конкурентной политике Елена Волкова.

Формируемая полоса отвода строящегося объекта, дорога, будет расположена в городском округе Шатура Московской области северо-восточнее села Кривандино. Она будет соединять автомобильные дороги Кривандино - Рошаль и Куровское - Шатура - Дмитровский Погост - Самойлиха.