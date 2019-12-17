РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Жители подмосковного Красногорска смогут побывать на рождественской службе в 20 храмах 6 и 7 января 2020 года, сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Александр Жидков.

Заседание антитеррористической комиссии состоялось в администрации муниципалитета во вторник. Вела его глава горокруга Эльмира Хаймурзина. На заседании обсудили антитеррористическую защищенность во время массовых мероприятий, посвященных Новому году, Рождеству и Крещению.

«В ночь с 6 на 7 января и днем 7 января праздничная литургия пройдет в 20 церквях и храмах, расположенных на территории округа. Ожидаемое количество верующих составит до 10 тысяч человек», - сказал Жидков во время мероприятия.

Он добавил, что правопорядок будут обеспечивать 85 сотрудников полиции.