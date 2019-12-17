РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 17 дек. В подмосковных Люберцах с 23 по 29 декабря пройдет благотворительная акция «Елка в каждый дом», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Общественная палата городского округа Люберцы проводит благотворительную акцию «Елка в каждый дом» ежегодно, начиная с 2015 года. В этом году акция пройдет с 23 по 29 декабря», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что в рамках акции также дарят сладкие подарки и новогодние украшения.

«За 4 года мы подарили более 500 елок многодетным семьям. Порядка тысячи елок было передано в храмы округа для украшения к Рождеству», - отметила председатель комиссии по социальной политике, делам женщин, семьи, детей и благотворительности Общественной палаты городского округа Люберцы Елена Канчели.

Члены Общественной палаты поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Также устраивают новогодние представления в доме ребенка в Малаховке.

По словам Канчели, основная часть подарков приобретается за счет спонсоров. Если у вас есть желание и возможность оказать финансовую помощь в покупке новогодних презентов, вы можете обратиться в Общественную палату городского округа Люберцы по телефону: 8(495) 503-40-36.