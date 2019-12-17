РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Ожидается, что около 35 тысяч горожан выйдут на улицы подмосковного Красногорска в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Александр Жидков.

Заседание антитеррористической комиссии состоялось в администрации муниципалитета во вторник. Вела его глава горокруга Эльмира Хаймурзина. На заседании обсудили антитеррористическую защищенность во время массовых мероприятий, посвященных Новому году, Рождеству и Крещению.

«В ночь с 31 декабря на 1 января основные праздничные мероприятия пройдут на площади ДК «Подмосковье», у магазина «Верный» в поселке Нахабино, у ДК «Луч» в селе Петрово-Дальнее, в поселке Отрадное. Ожидаемое количество граждан в местах проведения гуляний составит до 35 тысяч человек», - сказал Жидков.

Он добавил, что в обеспечении правопорядка будут задействованы 86 сотрудников полиции, 4 сотрудника Росгвардии, 15 сотрудников частных охранных предприятий.