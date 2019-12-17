РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 дек. В подмосковном Дзержинском 18 декабря пройдет областной этап смотра-конкурса на противопожарную тематику «Таланты и поклонники», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Более 200 школьников Подмосковья примут участие в областном этапе смотра-конкурса на противопожарную тематику «Таланты и поклонники». Он состоится 18 декабря во Дворце культуры «Энергетик» городского округа Дзержинский по адресу: улица Ленина, дом 3»,- говорится в сообщении.

Конкурс проводится ежегодно в рамках фестиваля «Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность». Организаторами конкурса выступают Главное управление МЧС России по Московской области, Московское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ГКУ МО «Московская областная противопожарно-спасательная служба» и министерство образования Московской области.

«В течение года на территории Московской области провели муниципальные этапы конкурса в номинациях «вокальное искусство», «авторская или бардовская песня», «хореографическое искусство», «театральное искусство». В ноябре состоялись зональные этапы конкурса, в которых приняло участие более 600 обучающихся различных образовательных учреждений Московской области. Теперь 200 лучших конкурсантов примут участие в финале конкурса», - заключается в сообщении.