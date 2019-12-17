РИАМО - 17 дек. В Москве увеличат нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования, соответствующее решение было принято во вторник на заседании президиума правительства столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Средства на увеличение нормативов подушевого финансирования школ и детсадов уже заложены в бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

«С 1 января 2020 года подушевой норматив на учащихся 1-4 классов составит 135 тысяч рублей в год (плюс 10 тысяч рублей), 5-9 классов – 155 тысяч рублей (плюс 15 тысяч рублей), 10-11 классов– 175 тысяч рублей (плюс 15 тысяч рублей)», - говорится в сообщении.

Также вырастут и нормативы для дошкольных учреждений — до 185 тысяч рублей для групп полного дня и до 75 тысяч рублей для групп кратковременного пребывания. Согласно новым правилам, отменяется дифференцированный подход к финансированию дошкольных групп. Нормы будут едины для дошколят всех возрастов.

«Кроме того, с 2020 года размеры субсидий негосударственным школам и детским садам будут рассчитываться исходя из подушевых нормативов, действующих для государственных образовательных организаций», - добавляется в материале.

Все учебные заведения столицы получают бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам в зависимости от количества учащихся и воспитанников. Такой подход является базовым условием равенства возможностей школьников на получение качественного образования.