РИАМО - 17 дек. В Москве увеличат нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования, соответствующее решение было принято во вторник на заседании президиума правительства столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Средства на увеличение нормативов подушевого финансирования школ и детсадов уже заложены в бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Также вырастут и нормативы для дошкольных учреждений — до 185 тысяч рублей для групп полного дня и до 75 тысяч рублей для групп кратковременного пребывания. Согласно новым правилам, отменяется дифференцированный подход к финансированию дошкольных групп. Нормы будут едины для дошколят всех возрастов.
«Кроме того, с 2020 года размеры субсидий негосударственным школам и детским садам будут рассчитываться исходя из подушевых нормативов, действующих для государственных образовательных организаций», - добавляется в материале.
Все учебные заведения столицы получают бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам в зависимости от количества учащихся и воспитанников. Такой подход является базовым условием равенства возможностей школьников на получение качественного образования.
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